Włączał się do ruchu. Doszło do tragedii

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Koszalinie poszukują kierowcę Peugeota, który włączał się do ruchu. Jak czytamy w komunikacie robił to z drogi gruntowej. Niestety kierowca ten nie zauważył, że w tym samym momencie manewr wyprzedzania rozpoczęła Skoda. Wprawdzie nie doszło prawdopodobnie do kontaktu między pojazdami, ale kierowca czeskiego samochodu chcąc uniknąć zderzenia wykonał nagły ruch kierownicą, co spowodowało dachowanie auta.

Niestety pasażerka Skody doznała na tyle poważnych obrażeń, że doprowadziły do jej śmierci. Kto zawinił? Wszystko wskazuje na to, że kierowca Peugeota, który oddalił się z miejsca wypadku.

Zdarzenie miało miejsce 28 sierpnia o godz. 11:50 na drodze krajowej 11 na trasie Kłanino-Mostowo. Teraz policja poszukuje świadków lub osób posiadających jakieś istotne informacje związane z tym zdarzeniem. Kontakt: Wydział Kryminalny KMP Koszalin, tel.: 47 78 41 377, 47 78 41 470 lub 112.

Przypominamy! Włączając się do ruchu należy się upewnić, czy jest to możliwe. Kierowca Peugeota zapewne sprawdził tylko czy nic nie nadjeżdża z jego lewej strony.