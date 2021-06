Wjechała na czerwonym świetle, trzy auta rozbite

Kobieta zignorowała czerwony sygnał, doprowadziła do kolizji z jednym autem, a "rykoszetem" ucierpiało także drugie.

Zdjęcie /

Reklama

Do groźnego wyglądającej stłuczki doszło w poniedziałek na jednym ze skrzyżowań w Płońsku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Citroenem 56-latka wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle - powiedziała podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońcu.

Reklama

Jak widać na nagraniu w auto uderzył kolejny samochód, który następnie wjechał w nadjeżdżające z naprzeciwka auto.

Do szpitala trafiły trzy osoby, ale jak informuje policjantka, nie odniosły one większych obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Nagranie policjanci udostępnili ku przestrodze. "To doskonały przykład na to, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii na drodze" - napisali.