Wjechał skuterem wprost pod samochód!

​O dużym szczęściu może mówić 19-letni mieszkaniec powiatu braniewskiego, który doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Młodzieniec trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek, który zarejestrował kamera przypadkowego kierowcy, wyglądał bardzo poważnie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22.06.2020) po godz. 6:00 rano na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej i Kościuszki w Braniewie.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy VW Sharana, w wyniku czego doprowadził do zderzenia. Sprawdzenia w służbowych systemach potwierdziły, że młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych.



Skuterzysta, który doznał urazu głowy, ostał przetransportowany do szpitala w Elblągu. 19-latek może mówić o dużym szczęściu, bo jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.