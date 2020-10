W tych szczelinach ginęli ludzie! To się teraz skończy!

Po tym, jak na wiaduktach na drogach ekspresowych i autostradach doszło do kilku tragicznych wypadków GDDKiA rozpoczęła montaż specjalnych siatek zabezpieczających.

Zdjęcie Montaż siatek na wiaduktach /GDDKiA Pasmo tragicznych zdarzeń po wypadku na A1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynierskich (wiadukty i mosty) montowane są, wyższe od zwykłych, bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. Pojawił się jednak inny problem - wiadukty na drogach ekspresowych i autostradach to dwa położone blisko siebie, ale osobne konstrukcje. A to niesie pewne niebezpieczeństwo.

Reklama

W styczniu tego roku na autostradzie A1 niedaleko Włocławka doszło do tragicznych wydarzeń. Zaczęło się od tego, że kierowca scanii z naczepą na jednym z wiaduktów wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Ciężarówka przebiła je i zatrzymała się częściowo na drugiej nitce drogi.



Z pomocą ruszył kierowca jadącego za scanią dafa. Zatrzymał swój pojazd i zaczął przechodzić przez bariery. Ponieważ było ciemno (do zdarzenia doszło wieczorem), 28-latek nie wiedział, że znajduje się na wiadukcie. W efekcie wpadł w szczelinę między barierami, spadając z kilku metrów. Został ranny, trafił do szpitala.



Gorszy los spotkał 66-letniego pracownika firmy, który przyjechał na miejsce zdarzenia, by odholować rozbitą ciężarówkę. Mężczyzna również wpadł w szczelinę, trafił do szpitala, gdzie zmarł.



Do bardzo podobnego zdarzenia doszło w lipcu zeszłego roku na ekspresowej obwodnicy Lublina. Tam panowanie nad samochodem stracił kierowca dostawczego mercedesa. Samochód przewrócił się na bok, co zauważyła kierująca nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku ciężarówką 33-letnia kobieta.

Zdjęcie / GDDKiA

Zatrzymała ona samochód i ruszył na pomoc. Niestety, przechodząc przez barierkę (zdarzenie również miało miejsce w nocy) wpadła w szczelinę i spadła z wysokości kilkunastu metrów, ponosząc śmierć na miejscu.



Analogiczna tragedia miała miejsce we wrześniu 2018 roku na drodze S52. Tam 36-letni kierowca zostawił w aucie żonę i dwoje małych dzieci i ruszył z pomocą kobiecie, która rozbiła się na drugiej nitce drogi. Wpadł w szczelinę i zginął. Kobiecie nic się nie stało...

Chcąc uniknąć takich dramatycznych zdarzeń GDDKiA podjęła kroki, by zabezpieczyć przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy. Pierwsze siatki zabezpieczające już zamontowano.

Zdjęcie / GDDKiA



W ubiegłym roku do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu funkcjonalno-użytkowego, wprowadzono zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania. Takie zabezpieczenia, wychodzące poza zapisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, będą również sukcesywnie montowane na istniejących obiektach.

Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych zidentyfikowano w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. Na wszystkich zamontowanych zostanie kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. Ostatnie 294 sztuki zostaną zamontowane w woj. śląskim do końca listopada. Ale tabliczki to nie wszystko.

Zdjęcie / GDDKiA

W miejscach, gdzie na trasie brakuje oświetlenia, a prześwit stanowi zagrożenie upadkiem, będą zamontowane dodatkowe zabezpieczenia. W zależności od rodzaju obiektu będzie dobierany rodzaj zabezpieczenia: płyta ażurowa, siatka wykonana z tworzywa sztucznego lub drutu.

Pierwsze takie dodatkowe zabezpieczenia pojawiły się już na autostradzie A4 pomiędzy Balicami i Tarnowem, A1 poniżej Torunia, S7 w Skomielnej Białej i Skawie, na S52 pod Krakowem oraz na obwodnicy Inowrocławia na DK15 i DK25. Na większości z tych obiektów zamontowano w poziomie siatki z drutu lub płyty ażurowe, natomiast na pięciu obiektach na obwodnicy Inowrocławia nad prześwitem rozpięto siatkę z poliamidu o wysokiej wytrzymałości. Z tych pięciu obiektów dwa są nad drogami gminnymi, dwa nad rzekami (Noteć i Smyrnia) oraz nad linią kolejową.

Dodatkowe zabezpieczenie, w postaci metalowej siatki, montowane jest obecnie na blisko kilometrowej estakadzie na oddanym do użytku odcinku S7 pomiędzy Skomielną Białą a Rabką Zdrój. Wraz z rozstrzyganiem przetargów na wykonanie zabezpieczeń prace zostaną zrealizowane na wszystkich wskazanych do takich działań obiektach.

(INTERIA.PL/GDDKiA)