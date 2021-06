W pierwszy weekend wakacji doszło do 224 wypadków

W pierwszy weekend wakacji na polskich drogach doszło do 224 wypadków, w których zginęło 12 osób, a 266 zostało rannych - poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zdjęcie Nie wszyscy dojechali na wakacje... / Lech Muszyński / PAP

Reklama

Drogi krajowe będą badane pod kątem bezpieczeństwa

Podał, że do jednego z pierwszych tragicznych zdarzeń doszło w tym roku w powiecie grodziskim na Mazowszu. "W sobotę 26 czerwca w późnych godzinach popołudniowych w miejscowości Budy-Grzybek 27-letni kierujący volkswagenem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, zjechał z jezdni i uderzył w słup energetyczny" - tłumaczył kom. Opas. Dodał, że w wyniku tego zderzenia i doznanych obrażeń, kierujący pojazdem oraz 32-letni pasażer tego auta zginęli na miejscu.

Reklama

Wskazał, że porównując z pierwszymi weekendami wakacji w latach ubiegłych, ofiar wypadków było w tym czasie mniej (w 2019 było ich 19, a w 2020 - 23). "Jednocześnie wszystkich wypadków jest nieco mniej niż przed rokiem (235) i znacznie mniej niż w 2019 roku (287)" - podkreślił, dodając, że również rannych było w tym roku mniej (w 2020 - 276, a w 2019 - 333).

Komisarz Robert Opas w rozmowie z PAP przypomniał, że podobnie jak w latach ubiegłych, w wakacje na stronie policji prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. "Na mapie zamieszczone są informacje o zdarzeniu, takie jak lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dotycząca liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia z ostatniej doby oraz od początku wakacji" - zapowiedział komisarz, dodając, że po pierwszym weekendzie na policyjnej mapie śmiertelnych wypadków widzimy 10 punktów.

"Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - zaznaczył.

"Niepokoi każdy kolejny punkt nanoszony na mapę. Przypomnijmy, że w latach ubiegłych tych punktów na koniec wakacji było aż 582 w 2019 roku i 437 w roku 2020" - dodał Opas.

Przypomniał, aby na wakacje wyruszać wypoczętym i trzeźwym, a przed wyjazdem sprawdzić stan techniczny pojazdu. "Należy też sprawdzić prognozy pogody, aby móc przygotować się do warunków na drodze. W przypadku, gdy burza zaskoczy kierowcę już na trasie, powinno się zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się w bezpiecznym i dozwolonym miejscu - z dala od drzew i konstrukcji. Ponadto w podróż powinno się wyruszać nie +na styk+, lecz z zapasem godziny lub dwóch. Pamiętać też należy o przerwach w jeździe" - przekazał kom. Opas.

Zaznaczył, że podczas wakacji policjanci będą zwracać uwagę na prawidłowe zachowanie kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz będą prowadzić intensywne działania kontrolne zmierzające do wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących.



***