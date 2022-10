Wystawiono nowy rekordowy mandat. Tak policja karze według nowych zasad

Kierowca Maserati popełnił poważny błąd

Jak informuje lubuska policja, patrol pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem, jechał za białym Maserati Ghibli. W pewnym momencie kierowca włoskiego sedana, postanowił wyprzedzić jadące przed nim trzy pojazdy. Manewr rozpoczął jednak za wcześnie, zanim podwójna linia ciągła przeszła w przerywaną.

Podczas wyprzedzania musiał też wyraźnie przekroczyć dopuszczalną prędkość - podążający za nim radiowóz rozpędził się do ponad 150 km/h. Policjanci rozsądnie nie dokonali jednak w tym momencie pomiaru, ponieważ nie byłby on wiarygodny. Dopiero po zakończeniu manewru i ustabilizowaniu się prędkości obu pojazdów, zmierzyli (własną) prędkość. Wynik to 121,6 km/h.

Za kierownicą Maserati siedział 44-letni mężczyzna. Za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej linii oraz przekroczenie dopuszczalnej prędkości, został on ukarany mandatem na 1800 zł oraz 24 punktami karnymi. Policjanci nie wspominają o tym, żeby w wyniku kontroli stracił prawo jazdy, więc zakładamy, że wcześniej miał on czyste konto. Teraz wystarczy, aby otrzymał choćby jeden punkt karny w ciągu najbliższych dwóch lat, a pożegna się z uprawnieniami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierowca Maserati uzbierał 24 punkty Policja

Nowy taryfikator punktów karnych od 17 września

Przypomnijmy, że nowy taryfikator punktów karnych, który zaczął obowiązywać 17 września, wprowadza kilka istotnych zmian. Przede wszystkim za wiele wykroczeń grozi teraz więcej punktów, a maksymalna ich liczba za jedno przewinienie wzrosła z 10 do 15 punktów. Ponadto punkty karne znikają obecnie nie po roku ale po dwóch latach i to licząc nie od momentu popełnienia wykroczenia, ale od momentu opłacenia mandatu.

Najbardziej na wyobraźnię przemawiają kary za przekroczenie prędkości. Od 17 września prezentują się one następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 pkt. karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 pkt. karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 pkt. karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 pkt. karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 pkt. karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 pkt. karnych

41-50 km/h - mandat 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 11 pkt. karnych

51-60 km/h - mandat 1500 zł (recydywa 3000 zł) i 13 pkt. karnych

61-70 km/h - mandat 2000 zł (recydywa 4000 zł) i 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - mandat 2500 zł (recydywa 5000 zł) i 15 pkt. karnych

Warto zwrócić także uwagę na pojęcie recydywy, która jest kolejną nowością od 17 września. Jeśli kierowca popełni dwa razy to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, to w przypadku niektórych przewin, zapłaci dwa razy większy mandat.

