W czwartek wyrok ws. wypadku Szydło pod Oświęcimiem

​9 lipca oświęcimski Sąd Rejonowy ogłosi wyrok w sprawie zderzenia fiata seicento i kolumny BOR, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło. Zadecydowała tak w środę sędzia Agnieszka Pawłowska. Prokuratura zażądała dla oskarżonego kierowcy fiata roku ograniczenia wolności. Obrona wniosła o uniewinnienie.

Kluczowy dowód ws. wypadku kolumny Szydło nie do odzyskania

"Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu. (...) Wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnie dozorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięczne" - mówił w środę kończąc swoją mowę prokurator okręgowy z Krakowa Rafał Babiński.

Obrona i oskarżony wnieśli jedynie o uniewinnienie.



W środę zakończyły się przed sądem mowy końcowe w procesie, który toczy się od jesienni 2018 r. Oskarżenie i obrona potrzebowały trzech rozpraw, by wyartykułować swoje stanowiska. Część, z uwagi na tajemnicę państwową, odbyła za zamkniętymi drzwiami.

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd był w środku kolumny, jechał w oddaleniu za pierwszym samochodem) omijała fiata seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik (wyraził zgodę na publikację danych -PAP) przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.



Śledczy zarzucili kierowcy fiata nieumyślne spowodowanie wypadku, chociaż do dziś nie jest jasne, czy kolumna wioząca Szydło do domu, miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, czy tylko świetlne. Ponadto przepisy nigdzie nie mówią, że pojazdy uprzywilejowane mają pierwszeństwo, mówią natomiast, że inni kierowcy mają umożliwić im przejazd, ponadto kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mają zachować szczególną ostrożność.



Proces trwał od połowy października 2018 r. Podczas jego trwania doszło do kilku dziwnych zdarzeń, np. nieodwracalnego zniszczeniu uległ jeden z dowodów - zapis przejazdu kolumny BOR zarejestrowany przez jedną z kamer monitoringu.

Seria wypadków i kolizji, w których uczestniczyły pojazdy BOR, wymusiły zmianę nazwy tej formacji na SOP.

