W 30 sekund zebrał 30 punktów karnych!

Nie ma wątpliwości co do tego, że kierowca Alfy Romeo stworzył poważne zagrożenie na drodze. Zrobił to jednak za przyzwoleniem jadących za nim policjantów.

Zdjęcie /Policja

We wtorek rano o godzinie 7:40 w Płotach pod Zieloną Górą policjanci z grupy Speed zauważyli jadącą z dużą prędkością Alfa Romeo 156. Najpierw dwukrotnie wyprzedził inne pojazdy na przejściu dla pieszych oraz na podwójnej ciągłej linii, a później jadący za nim radiowóz, zarejestrował własną prędkość na poziomie 121 km/h, przy ograniczeniu do 50 km/h.

Kiedy policjanci zatrzymali Alfę Romeo okazało się, że kieruje nim 20-letni mieszkaniec powiatu zielonogórskiego. Otrzymał 30 punktów karnych - po 10 za każde z wykroczeń. Oprócz tego policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy - nie tylko na 3 miesiące jak to się dzieje w przypadku osoby, która przekroczy prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. 20-latek będzie musiał ponownie zdać egzamin, ponieważ przekroczył dozwoloną liczbę punktów karnych.

Oglądając nagranie z tej interwencji widać wyraźnie, że policjanci nie podejmują natychmiast próby zatrzymania kierowcy Alfy Romeo, pomimo tego, że stwarzał zagrożenie na drodze. Dlaczego nie dopełnili tego obowiązku? Na ten temat policyjny komunikat milczy. Prawdopodobnie chcieli poczekać na jeszcze inne wykroczenia, aby kierowca zebrał jak największą kumulację i dopiero wtedy podjęli interwencję. To niestety dość powszechna praktyka - stawianie własnego "wyniku" nad bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdobył 30 punków za jednym zamachem Policja

