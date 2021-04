Ten transport był przeciążony o... 46 ton!

Ciężarówka przewożąca maszynę budowlaną do układania rur ważyła blisko 86 ton zamiast przepisowych 40 ton. Zestaw z ładunkiem był też za długi, za szeroki i za wysoki. Transport odbywał się z jednym pojazdem pilotującym i bez wymaganego zezwolenia.

W środę (21 kwietnia) późnym wieczorem na DK 86 koło Czeladzi patrol ITD zatrzymał do kontroli nienormatywny zestaw. Przewożono nim z Czeladzi do Słowacji specjalistyczną maszynę do układania rur. Inspektorzy skierowali transport na przenośne wagi.

Zespół pojazdów z ładunkiem ważył aż 85,9 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Był również za długi, za szeroki i za wysoki. Kierowca okazał do kontroli kopię starego rodzaju zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych. Dodatkowo ciężarówka o niestandardowych wymiarach była pilotowana tylko przez jeden pojazd. Tymczasem na jej trasie przejazdu powinno być dwa samochody pilotujące.

Nieprawidłowy transport wstrzymano. Ciężarówkę skierowano na parking strzeżony. Zostanie tam do momentu uzyskania i okazania przez przewoźnika wymaganego zezwolenia. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzą przewoźnik, zarządzający transportem w przedsiębiorstwie oraz załadowca maszyny. Wobec nich będą wszczęte postępowania administracyjne na łączną kwotę ponad 45 tys. zł.

