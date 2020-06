Ten pieszy nie miał odblasków. Za to miał promile...

​23-latek idąc drogą krajową nr 17 został potrącony przez kierującego BMW. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Pieszy nie posiadał odblasku i był niewidoczny dla kierowcy. Policyjne badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Zdjęcie Pieszy ma szczęście, że żyje... /

Do wypadku doszło w nocy. Dyżurny zamojskiej policji otrzymał informację, że na DK nr 17 w miejscowości Wólka Łabuńska doszło do potrącenia pieszego. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący BMW, 21-letni mieszkaniec gminy Krynice, jechał w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Przed jego pojazd z prawej strony wtargnął pieszy. Kierujący próbował hamować jednak nie udało się mu uniknąć potrącenia mężczyzny.

Reklama

Pieszy, 23-latek z gminy Nielisz z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Policyjne badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Kierowca BMW był trzeźwy. Okazało się, że pieszy był kompletnie niewidoczny, nie posiadał elementów odblaskowych, a do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi poza obszarem zabudowanym.

Szczegóły wypadku wyjaśniają policjanci i przypominają o obowiązku noszenia odblasków. Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym do noszenia odblasków zobowiązują nas przepisy prawa. Jednak dla własnego bezpieczeństwa poruszając się po drodze zawsze, bez względu na to czy idziemy terenem zabudowanym czy też nie, powinniśmy zatroszczyć się o to, aby być widocznym na drodze. Im wcześniej kierowca zauważy pieszego tym więcej będzie miał czasu na bezpieczną reakcję. Pamiętajmy o tym, że odblask może uratować życie.