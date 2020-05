Te liczby zdają kłam twierdzeniom miejskich aktywistów!

Śledząc narrację miejskich aktywistów można dojść do wniosku, że polskie drogi są skrajnie niebezpiecznie, a piraci w samochodach, tylko polują na biednych pieszych i rowerzystów. Narracja taka nasiliła się pod koniec ubiegłego roku, gdy w Warszawie kierowca na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił pieszego.

Protest pod warszawskim ratuszem: "Stop rzezi na ulicach"

Władze stolicy, ale nie tylko tego miasta, ulegają tej propagandzie i nasilają działania szykanujące kierowców. Powiększa się strefy płatnego parkowania, podnosi ceny, likwiduje miejsca postojowe, a co gorsza, tak dezorganizuje ruch, że tworzy się w sztuczny sposób kroki (w tym celują władze Krakowa).



Tymczasem prawda jest inna. Jak się okazuje, w zeszłym roku w Warszawie doszło do 905 wypadków drogowych. To najmniej odkąd warszawski Zarząd Dróg Miejskich prowadzi statystyki. Zmniejszyła się również liczba ofiar śmiertelnych oraz rannych!

W 2019 r. spadły wszystkie najtragiczniejsze statystyki wypadkowe w stolicy. "Zanotowaliśmy 905 wypadków drogowych, czyli aż o 199 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie ofiar śmiertelnych (35) i rannych (1031) też jest najmniej odkąd prowadzimy statystyki. Osób ciężko rannych jest tylko o jedną więcej (102) niż w najlepszym pod tym względem roku 2015" - poinformował w piątek Zarząd Dróg Miejskich. Policja: Spada liczba wypadków na przejściach

W roku 2017 i 2018 zanotowano wzrost liczby wypadków, ale nie kończyły się on tak tragicznie, jak wcześniej. W 2017 zginęło 50 osób, a rok później - 44 osoby.



Najwięcej osób straciło życie na stołecznych ulicach w 2010 r. Wówczas pod kołami pojazdów lub w wyniku zderzeń zginęło 90 osób. Od 2013 r. liczba ofiar w stolicy niezmienne spada.



Oficjalnie, wg GUS, w Warszawie mieszka 1,78 mln ludzi. Jednak rzeczywista liczba ludzi jest znacznie wyższa. Dane pozyskane z sieci telekomunikacyjnych mowią o 2,28 mln ludzi w Warszawie w dzień i 2,07 mln w nocy.

Jak widać, antysamochodowa histeria tzw. miejskich aktywistów nie ma żadnych faktycznych podstaw.