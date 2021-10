Szalony pościg w centrum Łodzi. Po torach, chodnikach...

​Brak uprawnień do kierowania, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa i w konsekwencji obawa przed skutkami kontroli drogowej spowodowały, że 18-letni kierowca Forda postanowił nie zatrzymywać się do kontroli. To nie był dobry pomysł.

Zdjęcie Po kolizji kierowca i pasażer próbowali uciekać pieszo / Policja