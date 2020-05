Szalał po mieście, driftował pod komisariatem

​Policjanci z Radomska zatrzymali 24-latka, który przed miejscową komendą próbował driftu - jazdy w kontrolowanym poślizgu. Mężczyzna był trzeźwy. Nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania - poinformował w środę PAP Wojciech Auguścik z radomszczańskiej policji.

Zdjęcie Kierowca okazał się trzeźwy, nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania /Policja

Z relacji Auguścika wynika, że do zdarzenia doszło w miniony wtorek. Tego dnia mieszkaniec Radomska zgłosił, że na skrzyżowaniu w okolicy ul. Tysiąclecia i Fabianiego młody mężczyzna "kręcił bączki" swoim samochodem, po czym zatrzymał pojazd na środku jezdni. Po zwróceniu mu uwagi, 24-latek wysiadł z auta i kopnął w lusterko samochodu osoby upominającej. Następnie odjechał.

Chwilę później pojawił się pod budynkiem komendy radomszczańskiej policji i "z piskiem opon zaczął driftować" na miejscowym parkingu, po czym z dużą prędkością odjechał w kierunku centrum. Tam został zauważony przez policyjny patrol i zatrzymany do kontroli.



Mężczyzna był trzeźwy. Nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Okazało się, że przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych. Policjanci wystąpią do sądu z wnioskiem o zatrzymanie uprawnień kierowcy za niebezpieczną jazdę i ukaranie go za szereg wykroczeń.



Samochód 24-latka został odholowany na parking strzeżony.