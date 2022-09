Sypią się nowe mandaty. Kilkanaście punktów karnych to norma

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej policji Tomasz Markowski poinformował, że według nowego taryfikatora ukarano w miniony weekend pięciu kierowców.

Pięciu kierowców dostało po kilkanaście punktów karnych

"51-letni motocyklista w Elblągu wjechał w obszar zabudowany mając na liczniku ponad 100 km na godz. i dalej się rozpędzał" - podał Markowski i dodał, że motocyklistę zatrzymali policjanci z Grupy Speed. Dostał mandat 1,5 tys. zł i 13 punków karnych. Stracił też prawo jazdy na 3 miesiące.

W Ełku mandatami według nowego taryfikatora ukarano dwie osoby: 19-letniego kierowcę, który na dk 16 nie zastosował się do zakazu wyprzedzania (dostał mandat w wysokości 1 tys. zł i 15 punktów karnych) oraz 19-letnią kobietę, która naruszyła zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Kobieta dostała 15 pkt karnych i 1,5 tys. zł. mandatu.

W powiecie ostródzkim 2,5 tys zł mandatu i 15 punktów karnych otrzymał 33-letni kierowca, który na drodze krajowej nr 16 przekroczył dozwoloną prędkość o 80 km na godz.

W Olsztynie policjanci ukarali mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi 28-letnią kobietę, która na czerwonym świetle wjechała na skrzyżowanie i uderzyła w inne auto. "Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a kierowcy byli trzeźwi" - podał Markowski.

Zmiany w taryfikatorze mandatów i punktów karnych

Od stycznia obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Natomiast od soboty działa mechanizm recydywy - przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h po raz drugi w ciągu dwóch lat - kwoty te rosną dwukrotnie.

Nowe przepisy zakładają, że podwójne karanie dotyczy także innych obszarów ruchu, m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, czy wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi.

