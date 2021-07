Strażacy po zderzeniu Audi: Takie sytuacje to codzienność!

Kierowca Audi S7, sprawca wypadku, wciąż w szpitalu

W sobotę na drodze woj. nr 871 w Stalowej Woli doszło do tragicznego wypadku. 37-letni mężczyzna kierujący Audi S7 zderzył się z jadącym z naprzeciwka Audi A4, którym podróżowały trzy osoby: 37-letnia kobieta, 39-letni mężczyzna i ich 2,5 roczny syn. Mimo reanimacji nie udało się uratować małżeństwa, natomiast dziecko i kierowca z Audi S7 trafili do szpitala.

Małżeństwo, które zginęło w wypadku, osierociło trójkę dzieci w wieku od 2,5 do 10 lat.

Wkrótce po wypadku kraj obiegła fotografia, na której widać strażaka trzymającego na rękach 2,5-letnie dziecko. Jak zaznaczył rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Batorski, to zdjęcie dramatyczne i pełne emocji. Niestety - jak wskazał - nie jest ono obrazem pojedynczego, wyjątkowego wydarzenia. "Takie sytuacje są codziennością strażackiej służby" - powiedział.

"Strażacy, prowadząc działania ratownicze przy wypadkach komunikacyjnych rozcinają konstrukcje pojazdów i tworzą dostęp do poszkodowanych, ewakuują ich i udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy. Często - w przekazie medialnym - oglądamy te działania, ale równocześnie dzieje się dużo więcej" - zaznaczył rzecznik PSP i dodał, że strażacy często "rozmawiają z poszkodowanymi, dodają otuchy czy po prostu są blisko, tak aby ludzie, którzy doznali obrażeń czy straty bliskich mieli poczucie, że są pod najlepszą opieką".

"Strażacy robią to, od czasów, kiedy jeszcze nikt nie nazywał tego wsparciem psychicznym. Trzymają za rękę, przytulają, rozmawiają lub mówią do ofiar tragicznych wydarzeń. A w tych najtragiczniejszych sytuacjach towarzyszą tym, którzy doznali tak poważnych obrażeń, że najnowocześniejsze techniki ratownicze są nieskuteczne. Mówiąc wprost strażacy często towarzyszą ludziom umierającym i ich bliskim" - podkreślił. Dodał, że takie sytuacji są jednak ogromnym obciążenie również dla nich samych.

Tylko w ubiegłym roku koordynatorzy pomocy psychologicznej służby - czyli po prostu psycholodzy pracujący w PSP - w 148 interwencjach udzielili pomocy psychologicznej 1 tys. 38 osobom - zarówno strażakom, członkom ich rodzin, jak i osobom cywilnym na miejscu zdarzeń.

"Psycholodzy PSP w ramach działalności konsultacyjno-poradniczej dla funkcjonariuszy, pracowników PSP i członków ich rodzin przeprowadzili 9 tys. 770 konsultacji. Od wielu lat realizują także warsztaty dla strażaków, w tym również na temat udzielania wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia, które przygotowują strażaków do profesjonalnego niesienia pomocy w tym zakresie na rzecz poszkodowanych w różnych zdarzeniach" - powiedział PAP Batorski.

Dodał, że koordynatorzy pomocy psychologicznej cały czas są gotowi udzielać wsparcia strażakom i ich rodzinom, zaś służba psychologów w PSP jest pewnego rodzaju zaworem bezpieczeństwa, bez którego strażacy doświadczający skrajnie trudnych, dramatycznych sytuacji nie mogliby wrócić do równowagi i dalej wspierać ludzi poszkodowanych w tragicznych zdarzeniach.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyznał renty specjalne dzieciom osieroconym w sobotnim wypadku niedaleko Stalowej Woli. Zapowiedział też szybkie przystąpienie do prac legislacyjnych dot. odpowiedzialności kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.

"To będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale to będzie odpowiedzialność polegająca na tym, że takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom, które pozostały przy życiu - osobom z rodziny, osobom poszkodowanym" - podkreślił Morawiecki. Dodał, że chodzi o to, "żeby wszyscy Polacy mieli jasność, że osoba, która pod wpływem alkoholu wsiada za kółko, to potencjalnie ktoś, kto może doprowadzić do zabicia innych osób".