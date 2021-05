Spadł ruch na autostradzie Kraków - Katowice

Średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem w pierwszym kwartale tego roku było o blisko 10 proc. mniejsze niż rok wcześniej; z drogi korzystało w tym czasie średnio 34 tys. pojazdów na dobę - podała w Grupa Stalexport Autostrady.

Zdjęcie Z powodu pandemii spadł ruch, więc... kierowcy płacą więcej / Damian Klamka / East News

Reklama

Grupa, do której należy koncesjonariusz tego odcinka A4, spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), akcentuje, że mimo to odnotowała przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - m.in. dzięki podwyżkom opłat za przejazd dla samochodów osobowych.

Reklama

W całym 2019 r. z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę. W całym 2020 r. było to - przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa - średnio 36,5 tys. pojazdów na dobę.

W poniedziałek wieczorem Grupa Stalexport Autostrady rozesłała informację z podsumowaniem pierwszego kwartału tego roku. Mimo mniejszego ruchu na autostradzie, jej przychody były na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Zysk netto był o ok. 2 mln zł niższy niż w roku ubiegłym.

Według grupy wpłynęły na to: wzrost stawki za przejazd dla pojazdów osobowych od 1 października 2020 r. (wprowadzony m.in. wobec spadku ruchu pojazdów osobowych o ok. 13,2 proc.) oraz wzrost ruchu pojazdów ciężarowych (o ok. 6,2 proc.).

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody Grupy wyniosły ok. 73 mln zł - w podobnym okresie rok wcześniej 73,2 mln zł. O ile zysk netto w pierwszym kwartale 2019 r. wynosił 5 mln zł (na wynik wpłynęły wówczas płatności na rzecz Skarbu Państwa), to w I kw. 2020 r. były to blisko 32 mln zł, a w I kw. br. - ok. 30 mln zł.

Grupa podała, że na osiągnięcie zysku netto na poziomie ok. 30 mln w I kwartale 2021 r. wpływ miał m.in. wzrost kosztu amortyzacji ujętego w koszcie własnym sprzedaży.

Przedstawiciele Stalexportu zapewniają o kontynuowaniu wielu działań zabezpieczających użytkowników autostrady A4 Katowice-Kraków oraz pracowników firmy przed koronawirusem.

"Rozwijane są bezkontaktowe metody płatności: powiązany z aplikacjami Autopay, SkyCash oraz IKO videotolling, a także elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass. Te formy wnoszenia opłaty za przejazd nie wymagają zatrzymywania się przy kabinie inkasenta, otwierania okna w samochodzie, podawania gotówki lub karty, czy odbierania reszty i paragonu" - podała grupa Stalexport Autostrady.

"Kierowcy, którzy korzystają z bezkontaktowych płatności automatycznych, nadal objęci są stawkami preferencyjnymi. W tej chwili już 33 proc. transakcji w tygodniu odbywa się bezkontaktowo" - poinformowała.

Według wcześniejszych informacji planowane inwestycje spółki SAM i prace utrzymaniowe w 2021 r. w sumie mają wynieść ok. 100 mln zł. Trwa modernizacja odwodnienia autostrady oraz przepustów, prowadzone są także remonty obiektów mostowych.

Wymianę nawierzchni jezdni przewidziano na ponad 3 km jezdni autostrady oraz na węźle Jeleń w Jaworznie, przy deklaracji zapewnienia dwóch pasów ruchu w każdą stronę. W poniedziałek po południu punktowe prace na jezdni w kierunku Krakowa przekładały się jednak na czasowe zwężenia do jednego pasa ruchu i tworzenie się korków.

***