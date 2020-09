Spada ruch aut osobowych. W zamian rośnie ciężarowych

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała dane dotyczące średniego dobowego ruchu za miniony tydzień oraz ostatni miesiąc wakacji. Wynika z nich, że ruch osobówek zanotował kilkuprocentowy spadek zarówno w ujęciu tydzień do tygodnia i w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększył się z kolei ruch samochodów ciężarowych.

Zdjęcie Rośnie ruch ciężarówek /Tomasz Kudala /Reporter

Dane dotyczące średniego dobowego ruchu, które opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochodzą z 30 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu. Według nich od 31 sierpnia do 6 września natężenie ruchu osobowego wyniosło 23 062, a ruchu ciężarowego 4579.

Reklama

W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku (od 26 sierpnia do 1 września) wynika, że ruch samochodów osobowych spadł o 7 proc. (24 747 - w 2019 r.). Zwiększył się natomiast - o 6 proc. - ruch samochodów ciężarowych (4332 - w 2019 r.).



GDDKiA porównało również ostatni miesiąc wakacji w 2020 i 2019 roku. "Porównując sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r., widzimy, że ruch aut osobowych jest niemal identyczny" - podano w komunikacie. Dodano przy tym, że ruch ciężarowy zwiększył się o 6 procent.



"Kiedy porównujemy sierpień 2020 r. do lipca 2020 r. otrzymujemy odmienne dane. Ruch ciężarowy bez zmian, a z kolei ruch aut osobowych wzrósł o 4 proc." - zaznaczono.