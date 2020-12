Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny wypadku w Skrzyszowie niedaleko Tarnowa (Małopolskie), do którego doszło najprawdopodobniej w sobotę wieczorem. O rozbitym samochodzie w potoku poinformował w niedzielę policjantów spacerowicz.

Zdjęcie /KM PSP Tarnów /

"Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury. Wyjaśniane są okoliczności wypadku" - powiedział zecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy zjechał na lewy pas ruchu, uderzył w betonowy przepust i wpadł do potoku Wątok. O takim przebiegu zdarzenia - jak wyjaśnił rzecznik policji - świadczyłyby ślady na ziemi i trawie.

Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 36-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, kierowcy pojazdu.

Do wypadku doszło najprawdopodobniej w sobotę wieczorem - na co wskazywałby, zdaniem mieszkańców, wyraźny odgłos uderzenia ok. godz. 21.