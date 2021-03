​Blisko 15 tys. wykroczeń odnotowali w styczniu i lutym br. policjanci śląskiej grupy "Speed". Niemal 10 tys. z nich dotyczyło przekroczenia prędkości. Policjanci nałożyli ponad 11 tys. mandatów i zatrzymali 165 praw jazdy, w tym 125 za prędkość.

Reklama

Zdjęcie Śląscy policjanci wykorzystują m.in. taką nieoznakowaną Kię Stinger /Policja

Grupy "Speed" działają w całym kraju, w woj. śląskim od lata 2019 r. Wchodzący w ich skład funkcjonariusze dysponują nieoznakowanymi radiowozami z wideorejestratorami oraz oznakowanymi, z laserowymi miernikami prędkości.

Reklama

Jak wynika z zestawienia opublikowanego w sobotę przez zespół prasowy śląskiej policji, w styczniu i lutym br. policjanci tamtejszej grupy "Speed" skontrolowali w regionie prawie 12 tys. pojazdów i odnotowali ponad 14,5 tys. wykroczeń na drogach. Blisko 10 tys. z nich dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości.



Policjanci nałożyli ponad 11 tys. mandatów, zastosowali ponad 3,3 tys. pouczeń, a w 158 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Zatrzymali także 165 praw jazdy, w tym 125 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zabrali 431 dowodów rejestracyjnych, w tym 230 za zły stan techniczny pojazdów.



Funkcjonariusze śląskiej grupy "Speed" ujawnili także 99 przestępstw karnych, w tym 40 nietrzeźwych kierujących, 20 niestosujących się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz 20 mających cofnięte uprawnia do kierowania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śląska grupa Speed w akcji Policja

Policjanci z tej wyspecjalizowanej grupy zwalczają też agresywne zachowania na drogach. Jednym z nich jest znaczne przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych użytkowników dróg.



Do takiego zdarzenia doszło ostatnio w Siewierzu na drodze krajowej nr 91 (dawna DK1). Kamera wideorejestratora nagrała kierowcę hyundaia, który jechał z prędkością o 100 km/h wyższą, niż dozwolona. 27-latek z Dąbrowy Górniczej został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł, na jego koncie pojawiło się też 10 punktów karnych.(