Są zarzuty ws. śmiertelnego wypadku. Kierowcy się ścigali?

​Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew zarzuca dwóm mężczyznom w wieku 26 i 39 lat spowodowanie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniósł przechodzący przejściem dla pieszych 28-letni obywatel Ukrainy. Podejrzanym grożą kary do 8 lat więzienia.

Miejsce wypadku

Poinformował o tym w piątek rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Przypomniał, że do zdarzenia doszło w minioną środę po godzinie 22 na ul. Ofiar Terroryzmu 11 września.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wracający z pracy 28-latek przechodził przejściem dla pieszych z prawej na lewą stronę. Gdy wszedł na pasy, jadący prawą stroną jezdni kierowca bmw gwałtownie zahamował, by go nie potrącić. W tym czasie lewym pasem ruchu poruszał się z dużą prędkością opel astra, którym kierował 26-latek. Bezpośrednio za nim - równie szybko - jechało bmw kierowane przez 39-letniego mężczyznę. Kiedy pieszy znalazł się na lewym pasie ruchu, został potrącony przez opla, bokiem auta (głównie lusterkiem), a gdy upadł na jezdnię, najechało na niego bmw.



Jak relacjonuje Kopania, kierowcy obu pojazdów zatrzymali się, podobnie jak inni uczestnicy ruchu. Powiadomiono pogotowie, a następnie policję. Do czasu przyjazdu karetki próbowano reanimować pokrzywdzonego. Akcja reanimacyjna kontynuowana była po przyjeździe służb ratowniczych. Mimo to mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł.



Prokurator, funkcjonariusze policji, biegli przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i pojazdów biorących w nim udział. Ze wstępnych relacji świadków wynika, że odnosili oni wrażenie, że do potrącenia przechodzącego przejściem doszło w czasie, gdy kierowcy samochodów ścigali się.



Kierowcy zostali zatrzymani. Byli trzeźwi - pobrano próbki krwi które poddane zostaną badaniom pod kątem spożycia innych środków odurzających. Jak informuje Kopania, na piątek zaplanowano ich przesłuchanie i przedstawienie im zarzutów dotyczących spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano im prawa jazdy. Po zakończeniu czynności zostaną podjęte decyzje co do środków zapobiegawczych.