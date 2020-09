18 września w ramach akcji "Road Safety Days" prowadzone będą kaskadowe pomiary prędkości. Ci kierowcy, którzy nagminnie ignorują przepisy, nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową – ostrzega Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Kom. Robert Opas z BRD KGP przekazał w poniedziałek PAP, że w dniach 16-22 września obchodzony jest Europejski Tydzień Mobilności, podczas którego 18 września we wszystkich europejskich krajach realizowana będzie akcja "Road Safety Days".



"W ramach tej akcji funkcjonariusze z całej Europy mobilizują siły, by poprzez wzmożony nadzór nad zachowaniem kierowców zapobiegać drogowym tragediom" - wyjaśnia kom. Opas. Dodaje, że poza "standardowymi działaniami policjantów z +drogówki+" w całym kraju powadzona będzie akcja kaskadowego pomiaru prędkości.



"To policyjna strategia polegająca na kontroli prędkości przez wiele załóg policji na określonym odcinku drogi. Ci, którzy nagminnie ignorują przepisy nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową" - poinformował kom. Opas.



Policjant pytany przez PAP, ilu funkcjonariuszy będzie zaangażowanych do piątkowych działań, odpowiedział, że "komendy same zdecydują o stopniu zaangażowania w akcję, w zależności od swoich możliwości".



BRD KGP podało, że w tym roku prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym zostało zatrzymane już 46 567 kierowcom. "To wzrost o ponad 35 procent w stosunku do roku poprzedniego. Przez pierwsze 13 dni września policjanci zatrzymali prawo jazdy w 2056 przypadkach" - podał kom. Opas.



Funkcjonariusz podkreśla, że akcja "Road Safety Days" (wcześniej znana jako EDWARD - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach) to działania bardzo potrzebne, bo w 2020 roku niemal codziennie dochodzi do śmiertelnych wypadków. "W tym roku tylko 6 stycznia i 19 maja nikt nie poniósł śmierci na drodze" - przekazał kom. Opas.