Rozpoczął się pomiar ruchu drogowego

23 stycznia rozpoczął się tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który wykonywany jest co pięć lat. Przeprowadza go GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich.

Zdjęcie /GDDKiA

Na sieci dróg krajowych znajdujących się w naszym zarządzie, pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystana zostanie metoda wideorejestracji, uzupełniona wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około procent wszystkich punktów).

Pomiary w podstawowym cyklu będą prowadzone w dziewięciu specjalnie wybranych dniach w ciągu roku i składają się na nie cztery dni z pomiarem 24-godzinnym oraz pięć dni z pomiarem 16-godzinnym (dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe).

Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Wyniki takich pomiarów są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej.



Zdjęcie / GDDKiA

Przypomnijmy, że w 2015 roku SDRR na sieci dróg krajowych wyniósł 11178 poj./ dobę i był o 14 proc. wyższy niż w 2010 roku. Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg krajowych (ruch powyżej 100 tys. poj./dobę) była trasa S8 w Warszawie, droga ekspresowa S86 na odcinku Sosnowiec - Katowice oraz autostrada A4 na odcinku przechodzącym przez Katowice.

Syntezę wyników pomiaru ruchu poznamy wiosną, a szczegółowe dane jesienią 2021 r.