Rowerzysta złamał przepisy, mandat dostał kierowca

"​Rowerzysta dzięki należytej ostrożności oraz refleksowi uniknął tragedii..." - tak zaczyna się komunikat prasowy opublikowany - o zgrozo - przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Rowerzysta rozpoczął wyprzedzanie na przejściu, przejeździe, skrzyżowaniu oraz pojazdy sygnalizującego skręt. Złamał wszystkie przepisy, które się dało.

Rowerzysta wjechał w dostawczaka, bo „tu wszyscy jeżdżą za szybko”

Policyjne spojrzenie na zrejestrowaną kamerą wideorejestratora sytuację drogową wydaje się jednak nieco jednostronne.

Do zdarzenia doszło na ulicy Tamka w Warszawie. Jak czytamy w komunikacie, "patrolujący ulice stolicy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP, poruszający się nieoznakowanym radiowozem, zauważyli jak kierujący pojazdem marki Skoda skręcając w prawo w ulicę Kruczkowskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który poruszał się pasem ruchu dla rowerów i przez skrzyżowanie jechał na wprost. "



Dalej policjanci piszą, że "dzięki czujności i refleksowi rowerzysty nie doszło do zdarzenia, natomiast w stosunku do kierującego policjanci wyciągnęli surowe konsekwencje. Został on bowiem ukarany mandatem w wysokości 350 zł, a do jego konta dopisano 6 punktów karnych."



Czy jednak interpretacja policjantów była słuszna? Do 2011 roku rowerzystom w takiej sytuacji w ogóle nie wolno było wyprzedzać samochodów. Wówczas znowelizowano kodeks drogowy, tyle tylko, że w takiej sytuacji rowerzystom... nadal nie wolno wyprzedać samochodów!



Rozwijając wątek - do 2011 roku wyprzedzanie wolno jadących samochodów przez jadącego z prawej strony rowerzystę było całkowicie zakazane. Dopiero nowelizacja zalegalizowała takie manewr. Do art. 24 wprowadzono pkt 12 o brzmieniu: "Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony."

Tyle tylko, że bez zmian pozostawiono pkt 1 tego samego artykułu 24, który mówi, że "kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy (...) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kierowca kontra rowerzysta Policja

Intencją ustawodawcy było bowiem dopuszczenie do wyprzedzania pojazdów wolno poruszających się w korku oraz uniknięcie dokładnie takich sytuacji, jakie widzimy na zarejestrowanym filmie. Rowerzysta podjął próbę wyprzedzania samochodu z prawej strony, jednocześnie ignorując fakt, że ów samochód od dłuższego czasu sygnalizuje manewr zmiany kierunku ruchu. Skręcający w prawo kierowca nawet - mimo najszczerszych chęci - mógł rowerzysty nie widzieć, bowiem znajdował się on w martwej strefie samochodu. Sytuację sprowokował więc sam rowerzysta, łamiąc obowiązujące go przepisy ruchu drogowego.

Wspomniany przez policjantów art. 27 ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym faktycznie mówi, że "kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić."



Tyle tylko, że przepis ten nie funkcjonuje w próżni, ale wespół z wieloma innymi. Całościowo przepisy są spójne i gdyby wszyscy ich przestrzegali - nie doszłoby do takiego niebezpiecznego zdarzenia.



W tym jednak przypadku rowerzysta złamał przepisy i to właśnie - w konsekwencji - doprowadziło do złamania ich również przez kierowcę. Policjanci drogówki (!) zdają się tego nie dostrzegać, całą winą obarczając kierowcę, a łamiącego przepisy rowerzystę chwaląc z za "należytą ostrożność i refleks"!



Przerażające jest również, że takie stwierdzenia sygnuje Sekcja Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Jeśli tak ma wyglądać "profilaktyka" to nie mamy pytań...