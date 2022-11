Rowerzysta mocno zapracował na te mandaty. "Schudł" o 5 tys. zł

Legniccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zostali skierowani do kolizji drogowej na jednej z ulic w centrum miasta. Jechali do potrącenia rowerzysty, ale na miejscu okazało się, że to nie on był ofiarą.

Rowerzysta błędnie ocenił sytuację

63-letni mieszkaniec Legnicy źle ocenił swoje możliwości, jadąc drogą dla rowerów chciał przejechać przez skrzyżowanie w momencie, gdy sygnalizator wyświetlał czerwone światło. Skutek? Wjechał w bok prawidłowo poruszającej się Skody.

Jazda po alkoholu nie popłaca

Skierowani na miejsce funkcjonariusze przebadali obu uczestników zdarzenia na obecność alkoholu. Wynik rowerzysty to 1,3 promila w wydychanym powietrzu. Człowiek ten absolutnie nie powinien wsiadać na swój środek transportu. Niewykluczone, że to właśnie stężenie alkoholu wpłynęło na jego ocenę sytuacji i przyczyniło się do spowodowania wypadku.

Ucierpiał tylko portfel

Szczęśliwie żaden z uczestników zdarzenia nie wymagał opieki medycznej. Komunikat policji nie podaje informacji o stratach materialnych. Wiadomo natomiast, że jadący na rowerze został ukarany dwoma mandatami na sumaryczną kwotę 5 tysięcy złotych. Ze zdjęcia uwieczniającego zdarzenie wynika, że kwotę tę podzielono na pół - 2,5 tysiąca kosztowała jazda w stanie nietrzeźwości, a drugie tyle - spowodowanie zagrożenia w ruchu.

Zdjęcie Nietrzeźwy rowerzysta został ukarany dwoma mandatami / Policja

W tym przypadku skończyło się na odchudzeniu portfela, ale trzeba pamiętać, że prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu pod wpływem alkoholu to proszenie się o kłopoty. Pijani kierowcy i rowerzyści w konfrontacji z poruszającym się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. A przecież ci, którzy poruszają się rowerami, skuterami, motocyklami czy nawet hulajnogami, nie mają żadnej ochrony przed skutkami wypadków, w porównaniu do osób podróżujących samochodami. Dlatego powinni zwracać szczególną uwagę na przepisy ruchu drogowego i bezwzględnie się do nich stosować.

