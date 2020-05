Rowerzyści postrachem polskich dróg? Alarmujące dane!

Pandemia koronawirusa ujawniła poważny problem polskich dróg - brak elementarnej wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego wśród rowerzystów. Dowodzą tego dramatyczne statystyki wypadków z ich udziałem.

Przypomnijmy - natężenie ruchu, a co za tym idzie, liczba kontroli drogowych - zmniejszyła się w ostatnim czasie o około 60 proc. Mimo tego prawdopodobieństwo śmierci w wypadku drogowym jest dziś większe niż rok temu. W ubiegłym roku ofiarę śmiertelną notowano w co 11 wypadku. Obecnie - w co 8. Oznacza to, że wzrosła tzw. "ciężkość" wypadków. Dzieje się tak m.in. dlatego, że zachęceni mniejszym ruchem kierowcy mocniej wciskają pedał przyspieszenia.

Szczególnie niepokojąco wygląda jednak w ostatnim czasie statystyka dotycząca wypadków z udziałem rowerzystów. Jak w rozmowie z Interią poinformował Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w od 1 stycznia do 28 kwietnia bieżącego roku na polskich drogach zanotowano 634 wypadki z udziałem rowerzystów. To o 199 zdarzeń mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak zginęło w nich aż 51 osób - o cztery więcej niż rok temu!

Najwięcej do myślenia daje zaskakujący wzrost wypadków powodowanych przez samych cyklistów. Jeszcze w ubiegłym roku ci byli sprawcami około 1/3 zdarzeń drogowych z ich udziałem. Z tegorocznej statystyki wynika, że wskaźnik ten wynosi już około 50 proc...

W tym zderzeniu rowerzysta został ciężko ranny



Do szczególnie dużej liczby wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi w terenie zabudowanym. Od 1 stycznia do 28 kwietnia zanotowano 521 tego typu zdarzeń, które pochłonęły aż 32 ofiary śmiertelne. W tym czasie poza terenem zabudowanym zanotowano 113 wypadków z udziałem rowerzystów, w wyniku których zginęło 19 osób.

Najczęstsze grzechy rowerzystów od lat wskazują na poważne braki w zakresie wiedzy o przepisach ruchu drogowego. W ubiegłym roku najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów były: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (584 wypadki), nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu (159 wypadków) oraz - uwaga - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (139 wypadków)!