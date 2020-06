Przekroczyła prędkość i wrzuciła to do sieci. Już żałuje

Już od czasu głupot wyczynianych przez Froga wiadomo, że chwalenie się w internecie łamaniem przepisów drogowych nie jest mądrą rzeczą. Jednak wciąż znajdują się osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy.

20-latka z Elbląga zamieściła na portalu społecznościowym film, na którym widać jak kierując samochodem, przekracza dozwoloną prędkość. Kobieta jechała ul. Płk. Dąbka (ograniczenie do 50 km/h) z prędkością 90 km/h i szybciej. W pewnym momencie na liczniku auta pojawiło się 118 km/h.

Na skrzynkę mailową Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wpłynęło zawiadomienie od osoby, która zauważyła na jednym z portali społecznościowych film "wrzucony" przez młodą kobietę. Sprawa trafiła do policjantów z wydziału zajmującego się wykroczeniami.

Ponieważ z konta społecznościowego nie dało się ustalić danych kobiety, policjanci sięgnęli po miejski monitoring. Gdy funkcjonariusze przejrzeli nagrania z kamer monitoringu zauważyli, że samochód, który w tym czasie poruszał się ulicą Płk. Dąbka pochodzi z wypożyczalni. Stamtąd tez uzyskano dane osoby, która pojazd wypożyczała a także zapis gps. Ten ostatni pokrywał się z trasą zabezpieczoną na monitoringu.

Ustalona kobieta została wezwana do komendy jako popełniająca wykroczenie. 20-latka nie spodziewała się, że przez swoje zachowanie (przekroczenie prędkości oraz zamieszczenie filmu w internecie) poniesie odpowiedzialność. Nie umiała wyjaśnić dlaczego jechała tak szybko. Film zamieściła na portalu by pochwalić się przed znajomymi. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na 3 miesiące.

- Mając na uwadze, że czyny, których dopuściła się 20-latka to poważne wykroczenia mające bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także wysoce szkodliwe społecznie, ustalono karę grzywny w wysokości 2000 zł - mówi policjantka prowadząca czynności w sprawie o wykroczenie.

Materiał z policyjnych ustaleń trafi teraz do sądu i to tam zapadnie ostateczna decyzja co do wysokości grzywny.