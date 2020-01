Prawie 40 proc. autobusów okazało się niesprawnych!

Blisko 90 autobusów komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej skontrolowała Inspekcja Transportu Drogowego w trzech miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Z powodu złego stanu technicznego zatrzymano 34 dowody rejestracyjne.

Zdjęcie /ITD

Wtorkowa (21 stycznia) akcja kontroli autobusów trwała 10 godzin. Rozpoczęła się już o 4.00 nad ranem i była prowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Inspektorzy kontrolowali autobusy, którymi regularnie podróżują pasażerowie linii komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej.



Skontrolowano 89 pojazdów należących do 10 przewoźników. Nie wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację. Kontrole wykonane w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ujawniły m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, nierównomierną siłę hamowania, nadmierne luzy na połączeniach układu kierowniczego, uszkodzone lub zużyte opony. Z powodu złego stanu technicznego inspektorzy zatrzymali 34 dowody rejestracyjne. W trzech przypadkach konieczne było wydanie zakazu dalszej jazdy, a w stosunku do dziewięciu autobusów inspektorzy zdecydowali o ograniczeniu ruchu, np. nakazali wolniejszą jazdę, czy zjazd do bazy.