Wszystkie drogi krajowe są przejezdne; na Mazowszu i Pomorzu występują opady deszczu ze śniegiem, w górach może śnieżyć - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie /Maciek Jonek /Reporter

W całym kraju występuje mżawka lub deszcz, a śnieg z deszczem na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego.

Reklama

Według prognozy w dzień będzie się utrzymywało zachmurzenie duże, na wschodzie miejscami większe przejaśnienia. Spodziewane są opady deszczu, na wschodzie i północy także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Na południu i zachodzie kraju opady okresami o natężeniu umiarkowanym, do 15 mm. W Karpatach przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.

Temperatura maksymalna od 4 stopni C na północy do 11 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, pod koniec dnia na południowym zachodzie do 110 km/h, nad morzem w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

W Tatrach porywy wiatru do 160 km/h, w Sudetach do 180 km/h