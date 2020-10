Potrącenie rowerzysty. Jak uniknąć takich wypadków?

Kamera monitoringu w Olsztynie zarejestrowała potrącenie rowerzysty. Z nagrania płyną dwa wnioski - niektóre osoby nie powinny prowadzić samochodu, a rowerzyści powinni - dla własnego bezpieczeństwa - stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Zdjęcie Tuż przed zderzeniem... /Policja Zapomniana zasada ograniczonego zaufania

Do wypadku doszło w Olsztynie, przy wjeździe do jednego z marketów budowlanych. Skręcająca w lewo 61-letnia kierująca, prawdopodobnie oślepiona słońcem, nie zauważyła znajdującego się na drodze dla rowerów 41-letniego cyklisty. W efekcie doszło do potrącenia.

Reklama

Rowerzysta obrażeniami ciała powstałymi na skutek zdarzenia, karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia ustalili, że winę za spowodowanie wypadku drogowego ponosi 61-letnia kierująca audi. Kobieta jadąc ul. Leonharda od strony ul. Towarowej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście nadjeżdżającemu z jej prawej strony. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Pracujący na miejscu wypadku funkcjonariusze podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia posłużyli się zapisem z kamer monitoringu. Moment zdarzenia został zarejestrowany, dlatego policja opublikowała nagranie - ku przestrodze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Potrącenie rowerzysty Policja

Ostatecznie policjanci zdecydowali, aby zatrzymać 61-letniej kierującej uprawnienia do kierowania pojazdami. Pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały zabezpieczone do dalszych badań na policyjnym parkingu.

Policjanci przypominają o tym, że skutki wypadku drogowego nie kończą się na miejscu zdarzenia. Rekonwalescencja trwa długo, a często chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnych zmian zdrowotnych. Konsekwencje spowodowania wypadku drogowego również mogą być surowe - zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Z drugiej strony - niechronionym uczestnikom ruchu drogowego warto przypomnieć zasadę ograniczonego zaufania, którą powinno stosować dla własnego bezpieczeństwa. W tym wypadku wina kierującej samochodem jest bezsporna, ale to rowerzysta został ranny i trafił do szpitala. Dlatego zawsze rowerzyści i piesi powinni się upewnić, czy kierowca ich widzi, zanim przystąpią do egzekwowania swojego pierwszeństwa.