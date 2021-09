Pościg zakończony czołowym zderzeniem

Mężczyzna był nietrzeźwy i ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

29-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego stanie teraz przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Oprócz przestępstw związanych z niezatrzymaniem się do kontroli i złamaniem sądowego zakazu popełnił szereg wykroczeń, a jego auto nie było dopuszczone do ruchu.

Do tej sytuacji doszło w Gozdnicy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem Golfem. Ten jednak zignorował ich sygnały i zaczął uciekać ulicami miasta. W końcu czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym audi.

- Kierowca golfa wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać, ale szybko został zatrzymany w bezpośrednim pościgu przez dzielnicowego z Gozdnicy. Drugi z funkcjonariuszy w tym czasie zapobiegł ucieczce pasażera volkswagena - dodał Maludy.



