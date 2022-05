Jak poinformowała świętokrzyska policja, w Jędrzejowie doszło do nietypowej kolizji. Kierująca osobowym Fordem Fiestą 54-latka, w trakcie manewrowania po parkingu, pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu. Samochód z impetem wjechał w witrynę jednego ze sklepów, zatrzymując się na jednej z szyb. Cała sytuacja na szczęście zakończyła się jedynie na niewielkich uszkodzeniach samochodu i zniszczeniu szklanej elewacji budynku.

Kierująca była trzeźwa

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy szybko zlokalizowali nietypowo "zaparkowanego" Forda oraz jej właścicielkę. Kobieta została przebadana alkomatem, który nie wykazał alkoholu w wydychanym powietrzu. 54 -latka w rozmowie z mundurowymi przyznała, że podczas parkowania swojego auta przodem do sklepowej witryny, pomyliła pedały w samochodzie. W trakcie niespodziewanej reakcji pojazdu, spanikowała i uderzyła we wspomnianą witrynę.

Nagranie ze zdarzenia można obejrzeć poniżej:

Takich pomyłek jest więcej

To nie pierwszy raz, gdy roztargnionym kierowcom zdarza się pomylić pedały w pojeździe. Na początku ubiegłego roku głośnym echem rozniosła się historia innej kobiety, która na skutek takiej samej pomyłki, wjechała do budynku poczty. Drzwi wejściowe placówki wpadły do środka i zostały całkowicie zniszczone. Na szczęście również w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

