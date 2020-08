Policyjnym BMW w... butle z gazem

​Policjant też człowiek i też może się pomylić - takie wnioski można wysnuć po analizie sytuacji, do jakiej doszło w Choszcznie.

Zdjęcie Na stacji "doszło do uszkodzenia pojazdu służbowego BMW" /

Jeden z naszych czytelników podesłał nam dość ciekawie wyglądające zdjęcie - widać na nim uszkodzone policyjne BMW oraz funkcjonariusza, który pomaga komuś, zapewne pracownikowi stacji benzynowej, ustawić przewrócony stojak z butlami z gazem.

O wyjaśnienie tej sytuacji zwróciliśmy się do komendy policji w Choszcznie. Zdjęcie nie kłamało, a wyjaśnienie było takie, jakiego mogliśmy oczekiwać.



W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od I zastępcy komendanta policji w Choszcznie, mł. insp. Jarosława Czaji wynika, że 15 sierpnia na terenie stacji Orlen w Choszcznie do kolizji radiowozu BMW ze stojakiem w z butlami, w efekcie czego "doszło do uszkodzenia pojazdu służbowego marki BMW".



Zastępca komendanta lakonicznie wyjaśnił również, że kierowcę radiowozu nie ominą konsekwencje. "W związku z powyższym wobec policjanta kierującego pojazdem wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie z art 98 kw oraz postępowanie z rozdziału 10 Ustawy o Policji".



Art 98 kw mówi, że "Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany."



Natomiast rozdział 10. Ustawy o Policji to obszerny dział zajmujący się odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną policjantów. Znajdziemy w nim m.in. katalog kar dyscyplinarnych, który obejmuje następujące pozycje:



1) nagana; 2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania; 3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku; 4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe; 5) obniżenie stopnia; 6) wydalenie ze służby.



A gdyby jeszcze ktoś chciał wiedzieć, czym jest nagana, to również rozdział 10. to wyjaśnia: "Kara nagany oznacza wytknięcie ukaranemu przez przełożonego dyscyplinarnego niewłaściwego postępowania."