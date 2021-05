Policyjny dron z potężnym zoomem. Nic mu się nie ukryje!

​Mazowieccy policjanci dołączyli do swoich kolegów z innych komend i rozpoczęli obserwację zachowania kierowców i pieszych także z nieba, wykorzystując w tym celu drona.

Zdjęcie Dron DJI Matrice / Policja

Coraz więcej profesjonalnych dronów w policji

Bezzałogowy statek powietrzny (dron) jest od kilku dni wykorzystywany policjantów ruchu drogowego do rejestracji wykroczeń popełnianych przez kierujących i pieszych.

Urządzenie wyposażono w 30-krotny zoom optyczny i 180-krotny zoom cyfrowy, co pozwala na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego z dużej odległości. Do obsługi urządzenia niezbędnych jest dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich odpowiada za sterowanie dronem, a drugi kamerą urządzenia.

W momencie ujawnienia wykroczenia z powietrza, operator drona przekazuje informację do znajdującego się w pobliżu naziemnego patrolu ruchu drogowego, który podejmuje interwencję wobec kierującego. Często są to policjanci pełniący służbę na motocyklach, co pozwala na szybkie podjęcie interwencji wobec namierzonych z powietrza kierujących.

Zdjęcie Do obsługi urządzenia potrzeba dwóch policjantów / Policja

Korzystanie przez policjantów z drona jest uzależnione od warunków pogodowych i ograniczone czasowo, ze względu na warunki techniczne urządzenia. Jednak, jak pokazały przeprowadzone działania, to wystarczyło do ujawnienia wykroczeń dotyczących m.in. wyprzedzania w miejscu niedozwolonym i innych niebezpiecznych manewrów.

Zdjęcie Policyjny dron to nie zabawka, ale drogie i zaawansowane urządzenie / Policja

Do tej pory działania z wykorzystaniem drona przeprowadzone zostały na drogach Radomia i powiatu radomskiego i były wspierane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.