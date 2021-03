​Niedziela, 21 marca br., Poznań, ul. Cmentarna. Nielegalne wyścigi. Samochody ustawiają się do pojedynku. Pozostałe czekają w kolejce, a wśród nich niepozornie wyglądające BMW. Też będzie się ścigać? Otóż nie. To nieoznakowany radiowóz grupy speed. Uczestnicy byli tak zaaferowani zawodami, że tego nie zauważyli.

To mogłaby być najbardziej zabawna historia z udziałem policji, jaką przyszło nam opisywać, gdyby nie to, że taka zabawa na drodze publicznej do bezpiecznych nie należy.