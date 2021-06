Policyjna kampania "Pie(rw)szy na przejściu"

Kampanię "Pie(rw)szy na przejściu" rozpoczyna świętokrzyska policja w związku wejściem w życie od 1 czerwca przepisów, zgodnie z którymi pieszy ma pierwszeństwo już od momentu wchodzenia na przejście.

Minister: Pieszym nie wolno używać telefonów, smartfonów i tabletów

W ramach kampanii świętokrzyska policja, wraz ze Stowarzyszeniem Aktywności Zawodowej Passa przygotowała spot promujący akcję, poświęcony bezpieczeństwu na przejściach dla pieszych. Ponadto, w całym województwie, funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone działania profilaktyczne i kontrolno-prewencyjne dotyczące stosowania się do nowych przepisów, zarówno przez kierujących pojazdami, jak i pieszych.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta podkreślał, że zmiany w przepisach ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

"Ustawodawca obliguje kierowców, aby w pobliżu przejść dla pieszych zachowali szczególną ostrożność. W związku ze zmianami, kierujący ma obowiązek obserwować przejście i pieszemu, który znajduje się na przejściu lub zamierza na to przejście wejść, umożliwić bezpieczne poruszanie się" - powiedział.

Przypomniał, że nowe obowiązki nałożono jednak także na pieszych. Jak powiedział zabraniać się będzie pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. "Pieszy nie może też wtargnąć na przejście" - mówił. Utrzymano bowiem art. 14. Prawa o Ruchu Drogowym, który mówi, że "zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych".

Z danych policji wynika, że w 2020 roku w województwie świętokrzyskim doszło do 198 wypadków z udziałem pieszych, w których 168 osób zostało rannych, a 35 osób zginęło.

W całym kraju było to 5235 wypadków, w których zginęło 631 pieszych a 4 700 odniosło obrażenia ciała. Z policyjnych statystyk wynika, że na przejściach dla pieszych doszło w ubiegłym roku do 2 678 wypadków drogowych, stanowi to 51,2 proc. wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 197 osób pieszych), rannych zostało 2 581 osób (54,9 proc. ogółu rannych pieszych).

"Nowe prawo czyni ruch drogowy bezpieczniejszym. Przepisy uległy zmianie, ale wciąż obowiązuje nas zdrowy rozsądek, ponieważ zmiana prawa nie czyni pieszego odpornym na wszystko" - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Pierwszeństwo pieszych przed pojazdami to nie jedyne zmiany w ruchu drogowym, który obowiązują od 1 czerwca. Kolejną jest zrównanie dopuszczalnej prędkości przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Ponadto na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.