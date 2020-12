Policjanci zatrzymali BMW, z którego niemal odpadło koło

Policjanci ruchu drogowego ze Świecia, działający w ramach grupy SPEED, zatrzymali kierowcę, w którego aucie... odkręciło się koło.

Zdjęcie Jeszcze chwila i koło odpadło by od samochodu /Policja

Policjanci prowadzili kontrole w miejscowości Nowe Marzy na bramkach autostrady A1. Obserwując wjeżdżające auta, w pewnym momencie zauważyli, że z przedniego lewego koła jednego z ich wypadają śruby mocujące.

Zdając sobie sprawę, że urwanie koła na autostradzie może zakończyć się wypadkiem, policjanci natychmiast ruszyli za bmw. Na udostępnionym przez policję nagraniu z wideorejestratora widać, że jeszcze chwila i koło odkręciłoby się całkowicie.

Zatrzymany kierowca BMW przyznał, że niedawno zmieniał opony na zimowe. Najprawdopodobniej to było przyczyną odkręcania się koła podczas jazdy. By uniknąć takiego zdarzenia, po założeniu kół i przejechaniu kilkunastu kilometrów należy sprawdzić, czy śruby się nie poluzowały i ewentualnie je dokręcić. Co więcej - odkręcenie koła nie dzieje się nagle i bezobjawowo. Luźne śruby mocno hałasują, podczas jazdy obijając się o felgi, a jeśli odkręca się przednie koło, na kierownicy czuć drgania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koło prawie odpadło od BMW Policja

A kierowca BMW może mówić nie tylko o szczęściu, ale i... pechu. Podczas kontroli okazało się bowiem, że 53-latek... nie ma uprawnień do kierowania samochodem. W związku z powyższym na mężczyznę nałożony został mandat karny.