Policja wciąż się zbroi w nieoznakowane radiowozy

​Policjanci drogówki z województwa lubelskiego otrzymali cztery kolejne nieoznakowane radiowozy.

Zdjęcie Nowe nieoznakowane radiowozy /Policja

Dwa nieoznakowane hybrydowe BMW 330e xDrive, które dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, trafią do funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, natomiast pozyskane dzięki wsparciu lokalnych samorządów dwa nieoznakowane, spalinowe BMW 330i xDrive trafią do policjantów z Chełma i Kraśnika.

BMW 330e xDrive plug-in hybrid wyposażone są w 292-konny silnik, który pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości do ponad 230 km/h. Samochody można ładować z gniazdka, ich zasięg w trybie elektrycznym sięga 70 km.



Natomiast samochody, które trafią do do policjantów z Chełma i Kraśnika, to benzynowe BMW 330i xDrive. Samochody są napędzane silnikami 2.0 turbo o mocy 252 koni mechanicznych i posiadają napęd na 4 koła.

Ich przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 6,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km/h.