Policja przypomina. Piesi najlepiej zadbają o swoje bezpieczeństwo

Jesień to pora roku, w której dochodzi do większej liczby wypadków z udziałem pieszych. Sprzyja temu szybko zapadający zmrok oraz częste opady. Tylko ​na Śląsku doszło w ciągu jednego dnia do kilku zdarzeń z udziałem pieszych. Cztery potrącenia pieszych miały miejsce rano, a trzy wieczorem, jedno zakończyło się tragicznie.

Zdjęcie /Policja

Niestety, wraz z nadejściem jesiennej aury co roku rośnie liczba zdarzeń drogowych, szczególnie tych z udziałem pieszych. Niechlubnym tego dowodem był wczorajszy dzień, 14.10.2020 r. W zdarzeniach na terenie Gliwic, Raciborza, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór i Zabrza doszło do potrąceń, w których obrażeń ciała doznały osoby piesze. Niestety na skutek wypadku w Rybniku, który miał miejsce w rejonie przejścia dla pieszych, zginęła kobieta najechana przez samochód.

Reklama

Mokra jezdnia wpływa na wydłużenie drogi hamowania pojazdu, szybciej zapadający zmrok powoduje, że zauważenie pieszego przez kierowcę jest utrudnione, dlatego jedyną słuszną wskazówką jest dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków, a te wraz ze zbliżającą się zimą będą coraz to gorsze.

Bardzo duży wpływ na swoje bezpieczeństwo mają również piesi, przede wszystkim poprzez obserwowanie pojazdów w trakcie poruszania się po drodze (szczególnie w przypadku przechodzenia przez jezdnię), jak również zakładanie elementów odblaskowych.

Z prowadzonych analiz wynika, że w około 90% przypadków, winnymi zdarzeń z udziałem pieszych są kierujący pojazdami, jednak zwiększona czujność tych pierwszych może zdecydowanie zmniejszyć liczbę tych zdarzeń. Najlepszym tego dowodem, że pieszy obserwujący przejeżdżające pojazdy może uniknąć potrącenia, jest załączony materiał filmowy:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czujni piesi i nieuważni kierowcy Policja

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Dlatego szczególnie powinien dbać o swoje bezpieczeństw. Co tego, że kierowca trafi do więzienia, jeśli pieszy odniesie poważne obrażenia lub zginie w wypadku?