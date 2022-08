Policja podsumowuje pierwszą połowę wakacji. Mniej wypadków, niż rok temu

W pierwszej połowie tegorocznych wakacji na drogach województwa śląskiego doszło do 239 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 270 zostało rannych. We wspomnianym okresie policja odnotowała też 4452 kolizje. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to o 32 wypadki drogowe mniej, 46 osób rannych mniej i ponad 500 kolizji mniej.

Niestety pomimo mniejszej liczby wypadków życie na drodze straciło o 10 osób więcej niż rok temu. Ponadto stróże prawa zatrzymali 1326 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu, to jest o 17 kierujących więcej niż podczas poprzednich wakacji.

Reklama

Zdjęcie Policyjna mapa wypadków drogowych / Policja

Bezpieczeństwo zależy od nas

Policja przypomina, że to, czy bezpiecznie dojedziemy do celu, w głównej mierze zależy od nas samych. Poprzez naszą postawę za kierownicą, na jezdni i na chodniku, przejawiającą się respektowaniem przepisów prawa, rozwagą, a także szacunkiem do innych użytkowników ruchu, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na drogach. Siadając za kierownicą pojazdu pamiętajmy, że odpowiadamy za przewożone osoby oraz innych uczestników ruchu

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***