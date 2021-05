Policja bez taryfy ulgowej dla użytkowników hulajnóg

Od czwartku każde wykroczenie podczas jazdy elektryczną hulajnogą będzie traktowane indywidualnie - powiedziała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi mł. insp. Joanna Kącka. 20 maja zmieniają się przepisy ruchu drogowego dotyczące tych jednośladów.

Zdjęcie Użytkownicy hulajnóg przestali być pieszymi, a tym samym nie wolno im jeździć po chodniku czy przejściu / Arkadiusz Ziółek / East News

Rzeczniczka podkreśliła, że nie będzie taryfy ulgowej dla prowadzących elektryczne hulajnogi. "Od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów ruchu drogowego dotyczących jazdy hulajnogami każde z ewentualnych wykroczeń będzie traktowane indywidualnie" - zapewniła Kącka.

"Korzystający z hulajnóg uczestnicy ruchu powinni poznać nowe przepisy" - zwróciła uwagę. "Trzeba obserwować informacje na temat obecnych regulacji prawnych dotyczących jazdy na tym jednośladzie" - radziła.

Rzeczniczka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi asp. sztab. Marzanna Boratyńska powiedziała PAP, że największym niebezpieczeństwem podczas jazdy hulajnogą jest alkohol. "Przede wszystkim wymaga się trzeźwości prowadzącego" - podkreśliła Boratyńska.

Policja wielokrotnie alarmowała, że brak jasnych przepisów w tej sprawie bardzo komplikował interwencje w takich przypadkach, o ile pijany użytkownik hulajnogi nie spowodował wypadku lub kolizji.

"Ważne jest także, aby pamiętać o uprawnieniach do jazdy hulajnogą. Między innymi tego także dotyczą wchodzące od 20 maja nowe przepisy" - zaznaczyła Boratyńska. "Wszyscy dorośli będą mogli korzystać z hulajnóg bez ograniczeń. Osoby do 18 roku życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T" - poinformowała.

"Hulajnogą elektryczną możemy jechać z prędkością do 20 kilometrów na godzinę" - przekazała. "Tym jednośladem nie można nikogo przewozić" - przypomniała. Dodała, że hulajnogą nie wolno transportować również ładunków.

Wg. nowych przepisów jadący hulajnogami muszą poruszać się ścieżką rowerową lub drogą dla rowerów, mogą też korzystać ze śluz dla jednośladów wyznaczonych na skrzyżowaniach.

Prowadzący hulajnogę elektryczną może jechać chodnikiem wówczas, kiedy - jak napisano w nowych uregulowaniach prawnych - "chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów". Na chodniku użytkownicy hulajnóg powinni szczególnie uważać i jechać z prędkością, z jaką idą piesi.

Nowe przepisy opisują też, co to jest hulajnoga elektryczna. Wg. wchodzących w życie w czwartek przepisów hulajnoga elektryczna to "pojazd (...) dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe".



