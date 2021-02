Podczas ucieczki poturbował autem ochroniarza

Policjanci z Elbląga zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów. Sprawca uciekając samochodem poturbował pracownika ochrony. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę w jednym z elbląskich marketów. Podejrzany wszedł do przymierzalni sklepu, zostawił swoje ubrania i założył zupełnie nowe. Były to buty sportowe, bluza, koszulka i bielizna. Wyszedł za linię kas i wsiadł do samochodu. Próbował go zatrzymać jeden z pracowników ochrony. Doszło do potrącenia, po którym sprawca przez kilka metrów ciągnął po asfalcie pokrzywdzonego pracownika. Ochroniarz trafił do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała, a złodziej uciekł.

Sprawę podjęli policjanci sekcji kryminalnej z Elbląga, którzy już we wtorek zatrzymali podejrzanego 31-latka. Mężczyzna był już wcześniej karany za kradzież rozbójniczą. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna działał w ramach tzw. recydywy. Sąd podejmie decyzję o jego dalszym losie.