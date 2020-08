Po wypadku uciekli. We wraku zostawili ranną koleżankę

​Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w Nowym Orzechowie na Lubelszczyźnie. Kierujący wraz z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia, pozostawiając we wraku ranną koleżankę.

Zdjęcie We wraku zostawili ciężko ranną koleżankę /

Do tego groźnego zdarzenia doszło w środę nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 820. Dyżurny policji w Parczewie otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Nowy Orzechów doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący pojazdem marki Audi wjechał po zderzeniu do rowu, gdzie dachował.

Na miejscu policjanci zastali już strażaków, którzy wraz z ratownikami medycznymi udzielali pomocy zakleszczonej we wraku leżącego na dachu auta kobiecie. Jak się okazało, kierujący wraz z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia nie udzielając jej pomocy. Młoda kobieta z bardzo poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Obecnie trwają ustalenia kto siedział za kierownicą audi.