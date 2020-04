Po wypadku bliźniaki walczą o życie. Szpital apeluje o krew

​Bracia bliźniacy, Kuba i Bartek, których w sobotę w Szczytnie potrącił rozpędzony samochód walczą o życie w olsztyńskim szpitalu dziecięcym. Chłopcy pilnie potrzebują krwi grupy O RH -. "Apelujemy o oddawanie krwi każdej grupy, krew jest nam bardzo potrzebna" - powiedział rzecznik szpitala Grzegorz Adamowicz.

Zdjęcie Po uderzeniu w pieszych Ford Mustang wyłamał ogrodzenie i zatrzymał się na ścianie budynku / Dramat na przejściu. Sportowym autem w wózek z dziećmi

W sobotę po południu rozpędzony mustang wjechał w wózek z 1,5 - rocznymi bliźniętami. Bracia Kuba i Bartek od czasu wypadku walczą o życie na oddziale intensywnej terapii szpitala dziecięcego w Olsztynie. "Lekarze robią wszystko, co w ich mocy, by stan chłopców się poprawił" - powiedział we wtorek PAP rzecznik prasowy szpitala Grzegorz Adamowicz.

W związku z leczeniem chłopców szpital dziecięcy potrzebuje krwi. Bartek i Kuba mają 0 RH -, ale - jak powiedział Adamowicz - każda grupa jest teraz potrzebna.



"W związku z koronawirusem zmniejszyła się ilość dawców, a krwi potrzebujemy tyle co zwykle, a czasem więcej. Prosimy, by każdy kto może oddawał krew, jest to naprawdę w tym czasie potrzebne" - zaapelował rzecznik szpitala dziecięcego.



We wtorek Sąd Rejonowy w Szczytnie jeszcze przed południem ma rozpoznać wniosek o areszt dla sprawy wypadku, 29-letniego kierowcy mustanga. Po wjechaniu w wózek z bliźniętami kierowca staranował płot sąsiedniej posesji i zatrzymał się dopiero na ścianie budynku.