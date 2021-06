Pirat w ciężarówce. Zajechał drogę, a potem opluł!

​Agresja drogowa to spory problem polskich dróg. Najgorsze jest to, że z atakiem lub niezrozumiałym zachowaniem można się spotkać właściwie bez przyczyny.

Sprawa zaczęła się od zajechania drogi przez ciężarówkę

Na fejsbukowym profilu Przestrzegaj Przepisów pojawiło się nagranie z jednej z krakowskich ulic (dokładniej: skrzyżowanie al. 29 listopada i ul. Lublańskiej). Zarejestrowano na nim irracjonalne zachowanie kierowcy ciężarówki.

Nagranie zaczyna się, gdy auto z kamerą stoi na czerwonym świetle za samochodem ciężarowym. Wówczas nic nie zapowiada konfliktu. Gdy zapala się zielone światło, oba samochody skręcają w lewo, w drogę, która ma dwa pasy ruchu w jedną stronę, przy czym lewy pas dość szybko zanika. Skręcając w taką drogę można zając pas lewy lub prawy, ciężarówka znalazła się na pasie lewym, a samochód osobowy z kamerą - na lewym. Wszystko zgodnie z przepisami.



Następnie kierowca samochodu osobowego zaczął przyspieszać, chcąc wyprzedzić ciężarówkę, zanim lewy pas zaniknie. To nie spowodowało się jej kierowcy, który z niewiadomych przyczyn, zaczął zjeżdżać w lewo, zamykając drogę wyprzedzania. Do kolizji nie doszło, bowiem kierowca auta osobowego zdążył wyhamować i zjechał za ciężarówkę.



Dalszy ciąg miał miejsce kilkaset metrów dalej, gdy oba pojazdy stanęły obok siebie na czerwonym świetle. Kierowca ciężarówki dwa razy splunął na samochód osobowy.

