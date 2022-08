Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę. Pośpiech go sporo kosztował

Przepisy drogowe Od września rewolucja w punktach karnych. Kierowcy zaczną masowo tracić prawa jazdy

Policjanci są bardzo często wzywani do zdarzeń drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Tak samo było w przypadku kierowcy Lexusa, który za nic miał ograniczenia i przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna mknął z prędkością dochodzącą do 204 km/h, a wszystko to na drodze krajowej z obowiązującym ograniczeniem prędkości do 90 km/h. Na szczęście nieodpowiedzialny kierujący równie szybko wpadł w oko kamery radiowozu policjantów słubickiej drogówki.

Pirat drogowy został zatrzymany. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 114 km/h został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 tysiąca złotych, a na jego koncie przybyło 10 punktów karnych.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze przypominają kierującym o obowiązujących zmianach związanych z większymi restrykcjami za łamanie przepisów na drodze i apelują o ostrożność. Każde nieodpowiedzialne zachowanie na drodze niesie za sobą poważne konsekwencje. Tym razem jazda z nadmierną prędkością zakończyła się dla kierowcy dużym obciążeniem finansowym, niemniej jednak nie pozwólmy, aby pośpiech, brawura i lekkomyślność na drodze zakończyła nasze życie lub życie innych uczestników ruchu.

