Parkowanie będzie drogie. Dzięki temu ma się lepiej żyć

​Blisko 60 ulic lub odcinków ulic zostanie włączonych do szczecińskiej strefy płatnego parkowania, zwiększą się też opłaty za postój w mieście. Zmiany zaczną obowiązywać w środę.

Zdjęcie

"Nadrzędnym celem wszystkich zmian, które przygotowujemy w ramach nowej polityki parkingowej miasta jest poprawienie jakości życia w Szczecinie: - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej online dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej szczecińskiego magistratu Paweł Adamczyk.

Zaznaczył, że w ostatniej dekadzie liczba samochodów, która porusza się po mieście "przekroczyła punkt krytyczny". "Przyrost w ciągu ostatnich lat o kilkadziesiąt tysięcy pojazdów plus kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, które codziennie do Szczecina wjeżdżają doprowadził do sytuacji, w której mamy do czynienia z kompletnym zawłaszczeniem przestrzeni publicznej (...) przez samochody kosztem innych uczestników ruchu"- powiedział Adamczyk.



Według spółki miejskiej Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL) liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie przekracza obecnie 300 tys. - to dwa razy więcej niż w 2005 r.



"Średnia wolnych miejsc w strefie w godzinach szczytu spadła do krytycznego poziomu 2,9 proc. Jeszcze gorzej jest na obrzeżach strefy. Prawidłowy poziom wolnych miejsc to 15-30 proc." - podaje spółka. Jak stwierdzono, zbyt mała rotacja aut w centrum miasta jest spowodowana głównie nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych.



Zdecydowano o zmianie struktury cennika i "przesunięcie ciężaru poboru opłat z abonamentów, opłat zryczałtowanych - na opłaty krótkoterminowe dostępne w parkomatach bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnych".



Zlikwidowano abonamenty roczne (opłata roczna lub półroczna będzie obowiązywać dla mieszkańców strefy), a abonamenty miesięczne będą dostępne wyłącznie dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie - będą wynosić 150 zł w podstrefie B i 240 zł w podstrefie A. Opłata dla właścicieli pojazdów hybrydowych zmieni się z 10 zł za rok na 50 zł za miesiąc. Możliwe będzie też wykupienie opłaty dziennej na postój. Wzrośnie też "opłata dodatkowa" za nieopłacony postój - z 50 do 200 zł (i z 30 do 100 zł, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od zawiadomienia).



Kierowcy będą mieli możliwość skorzystania raz dziennie z 15 minut darmowego postoju - pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu "zerowego".



Zmieni się także cennik opłat standardowych za postój. W podstrefie A cena wzrośnie z 2,80 zł za godzinę do 3,60 zł, a w podstrefie B - z 1,60 zł do 2,80 zł.



Do strefy włączonych zostanie 58 dodatkowych ulic lub odcinków ulic (dotychczas było ich 116). Na zachodzie miasta strefa przesunie się do ul. Bohaterów Warszawy, po wschodniej stronie obejmie al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego. Na południu nową granicą SPP będzie natomiast ul. Narutowicza.



Na stronie spp.szczecin.pl dostępne są szczegółowe informacje na temat nowych opłat i zasad parkowania. Uruchomiono też stronę e-sklep.spp.szczecin.pl, na której można składać wnioski na ryczałty i opłaty.



Nowe zasady w strefie to - jak wskazuje miasto - etap "Nowego Ładu Parkingowego" w Szczecinie. W jego ramach m.in. obniżono ceny biletów okresowych komunikacji miejskiej (niższe stawki zaczną obowiązywać w czwartek), utworzono też dodatkowe płatne parkingi niestrzeżone, aby zwiększyć rotację aut.



Częścią planu są także węzły przesiadkowe Granitowa, Szafera, Głębokie i Łękno, których budowa ma się zakończyć w tym roku, a także powstanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Uruchomiono też dwie nowe linie autobusowe w centrum miasta. Latem ma zacząć działać rower miejski IV generacji. Miasto zapowiada także rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów.

