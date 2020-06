Cudem uniknął śmierci kierowca, który przejeżdżał przez remontowany przejazd kolejowy w Szymanowicach koło Łowicza. Samochód zawisł na torach. Kierowca wyskoczył zanim auto staranował pociąg - powiedział bryg. Paweł Pławski z łódzkiej straży pożarnej. Następnego dnia sam zgłosił się na policję.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

O włos od tragedii było na remontowanym przejeździe kolejowym w Szymanowicach, w gminie Zduny niedaleko Łowicza (Łódzkie). W niedzielę wieczorem przez tory ruchliwej trasy kolejowej prowadzącej z północy kraju m.in. w kierunku Warszawy próbował przejechać kierowca samochodu osobowego. Przejazd jest jeszcze modernizowany i auto zawiesiło się na szynach.

Reklama

Kierowca był na tyle przytomny, że w ostatniej chwili wyskoczył z auta. Zaraz potem pociąg Intercity staranował samochód.

Nikt nie odniósł obrażeń. Trasę między Łowiczem a Kutnem w Szymanowicach pomagali odblokować strażacy. Z informacji ratowników wynika, że przejazd kolejowy nie był jeszcze dopuszczony do ruchu, a kierowca najprawdopodobniej próbował skrócić sobie tędy drogę.

Jak poinformował Interię oficer prasowy komendy w Ostrzeszowie sierż. Martyn Kowalczyk, następnego dnia zgłosił się do nich obywatel Ukrainy, który przyznał się, że to on siedział za kierownicą. Wyjaśnił, że uciekł z miejsca zdarzenia ze strachu, ponieważ nie ma prawa jazdy. Został ukarany dwoma mandatami na kwotę w sumie 800 zł - jeden za doprowadzenie do kolizji, a drugi za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy.