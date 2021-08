O włos od tragedii na przejściu. Kierowca stracił prawo jazdy

Do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju wpłynęło nagranie ze zdarzeniem zarejestrowanym w dniu 21 sierpnia br. w miejscowości Smogorzów, w gminie Stopnica na drodze krajowej nr 73.

Autor nagrania zatrzymał swój pojazd przed przejściem dla pieszych w celu umożliwienia bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni dwóm rowerzystkom. Widząc zatrzymujący się samochód dziewczynki powoli wjechały na przejście, gdy nagle zza stojącego pojazdu autora nagrania, wprost na nie, wyjechał Opel Vectra. Dzięki temu, że rowerzystki szybko się zatrzymały, a kierowca wykonał manewr omijania, nie doszło do potrącenia. Po zdarzeniu kierowca Opla odjechał bez zatrzymywania.

Tragedia była jednak bardzo blisko.

Dysponując numerami rejestracyjnymi Opla, policjanci nie mieli problemów z ustaleniem kierowcy. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec gminy Stopnica. Policjanci pokazali mu nagranie, a projekcja zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy, które posiadał zaledwie od 2 miesięcy. Nastolatek został również przesłuchany.

Ze względu na stworzenie zagrożenia w ruchu, policjanci odstąpili od ukarania go mandatem. O dalszym losie kierowcy i jego uprawnień do kierowania zadecyduje sąd.



To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają dane rowerzystek, chcąc im uświadomić, jak prawidłowo należy się zachować w ruchu drogowym. Przez przejście dla pieszych nie wolno przejeżdżać na rowerze, można to robić wyłącznie na przejazdach rowerowych. Jedynym wyjątkiem są dzieci w wieku poniżej 10 lat. Oni są traktowani jak piesi i mogą przejeżdżać po przejściach. Jednocześnie poruszać muszą się pod opieką dorosłego, który wówczas również może jechać rowerem po chodniku czy przejściu.