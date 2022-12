Nowy gigakonwój gotowy do drogi. Ruszy z Opola i przejedzie 750 km przez Polskę

Spis treści: 01 Wybierz nazwę maszyny TBM. Bieszczadka czy może ViaKarpatka?

Pierwszy transport, z największym gabarytowo ładunkiem, wyjechał z Opola 11 listopada wieczorem i we wtorek (29 listopada) w godzinach rannych dotarł na plac budowy w Babicy pod Rzeszowem.

Transport składał się z czternastu zestawów podzielonych na trzy konwoje. Do przewozu największych elementów wykorzystane został zestawy o bezprecedensowych wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem dało 500 ton! Składały się one z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamykał zestaw. Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) miały szerokość od 6 do 8 m i długość 35-40 m.

Ładunek przejechał trasę liczącą ok. 750 km. Rozpoczął podróż po drogach województwa opolskiego, następnie przez województwa śląskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie dotarł na miejsce budowy na Podkarpaciu.

Drugi transport już gotowy do drogi

Już w nocy z 2 na 3 grudnia wyruszy kolejny konwój, który będzie wyglądał niemal identycznie jak ten pierwszy. Największy jego element (napęd główny maszyny) będzie odrobinę węższy, ale również będzie ważył około 240 ton.

Konwój, podobnie jak pierwszy transport, będzie poruszał się wyłącznie nocą i pojedzie tą samą trasą: Z Opola m.in. autostradą A4, dalej przez węzeł Gliwice Sośnica na A1, a następnie drogą S8 w kierunku Warszawy. Dalej, mostem w ciągu S2 przekroczy Wisłę i drogą ekspresową S17 i S12 dojedzie do Lublina. Stąd skieruje się na S19 i w okolicach Rzeszowa na obecną drogę krajową 19, aby dotrzeć na plac budowy odcinka szlaku Via Carpatia.

Trzeci konwój ruszy w trasę w styczniu

Trzeci konwój, składający się z czterech zestawów, ruszy w trasę dopiero w styczniu. Będzie to jednak transport znacznie mniejszych części maszyny TBM. Nie będzie on generował utrudnień w ruchu, pojedzie cały czas autostradą A4 i potrwa to tylko dwie noce.

Wybierz nazwę maszyny TBM. Bieszczadka czy może ViaKarpatka?

Wciąż trwa konkurs na nazwę dla maszyny TBM, która wydrąży tunel na budowie drogi S19 koło Rzeszowa. Spośród nadesłanych propozycji do jury wybrało sześć, które znalazły się w finale. Nazwę wybiorą internauci w ankiecie. Nazwy, jakie trafiły do finału to: Bieszczadka, Duża Mi, Karpatka, Nela, Podkarpatka i ViaKarpatka.

