Nowatorski system śląskiej policji. Poinformuje o utrudnieniach

​Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach rozpoczęła udostępnianie on-line informacji o utrudnieniach na drogach. Uruchomiła też narzędzie dotyczące historii zdarzeń i miejsc niebezpiecznych, potencjalnie pomocne dla zarządców dróg.

Jak poinformował młodszy aspirant Olaf Burakiewicz z zespołu prasowego śląskiej policji, pod internetowym adresem policja.orsip.pl uruchomiono zakładkę "Cyfrowe obserwatorium bezpieczeństwa", z aplikacjami związanymi m.in. z codzienną pracą śląskiej drogówki.

Pierwsza z nich, to "Zdarzenia drogowe on-line". Dostępna w każdym urządzeniu z dojściem do sieci ma gromadzić informacje o utrudnieniach zamieszczane przez policjantów drogówki bezpośrednio po ich dotarciu na miejsce zdarzenia.



"Śląska policja ma nadzieję na chęć nawiązania współpracy przez operatorów systemów nawigacji drogowych, co dzięki posiadanej w danej chwili tylko przez policjantów wiedzy o czasie trwającego utrudnienia, pozwoli na ustalenie, czy krótszy czas przejazdu do celu zajmie nam postój w zatorze drogowym, czy należy wybrać drogę objazdem" - zasygnalizował Burakiewicz.

Aplikacja "Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych" ma gromadzić dane o miejscach, rejonach i odcinkach dróg, na których dochodziło do zdarzeń drogowych. Takie narzędzie zdaniem śląskiej policji może być pomocą dla instytucji samorządowych i zarządców dróg.



Oba rozwiązania powstały w ramach projektu pn. "Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego - Śląska Policja bliżej społeczeństwa", dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu określono na niespełna 23,2 mln zł, z czego blisko 19,5 mln zł to dotacja z RPO.

Według wcześniejszych informacji śląskiej policji, projekt objął też przygotowanie narzędzia, pozwalającego m.in. na sporządzanie cyfrowych szkiców miejsc zdarzeń drogowych - zamiast szkiców odręcznych. Dzięki temu szkice z miejsc zdarzeń drogowych mają był prostsze do sporządzenia i dokładniejsze, co skróci czas czynności na miejscu i pomoże w dalszej realizacji czynności policji czy sądu.



Pod tym kątem w projekcie założono zakup 254 sztuk zestawów urządzeń mobilnych ułatwiających obsługę zdarzeń drogowych (nanoszenie szkicu obrazującego zdarzenie na cyfrową mapę), a także zakup ponad 1,1 tys. zestawów smartfonów i 1,1 tys. laptopów dla dzielnicowych - ułatwiających im kontakt z mieszkańcami i załatwianie służbowych spraw - wraz z ponad 120 urządzeniami wielofunkcyjnymi.(